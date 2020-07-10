وعكة صحية تصيب جاسم النبهان وابنته تشرح ما حصل معه

تعرض الفنان الكويتي جاسم النبهان لوعكة صحية مفاجئة اضطر للدخول على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وتلقي العلاج اللازم.

وكتبت الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها على إنستغرام: "دعواتكم للفنان الكبير جاسم النبهان الذي دخل المستشفى لإجراء عملية قسطرة . . الله يقومه بالسلامة".

وظهر النبهان وهو يرقد على سرير داخل المستشفى ويرتدي كمامة كإجراء احترازي لحمايته من فيروس كورونا، وقد بدا على ملامحه التعب.

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