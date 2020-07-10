ترامب يرد على كانييه ويست بعد اعلان ترشحه للرئاسة الاميركية

في أول تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ترشح مغني الراب كانييه ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، للانتخابات الرئاسية، قال لشبكة “فوكس نيوز”: “أحب الاستماع لصوته. هو كان دوماً معنا، وسيكون معنا هذه المرة أيضاً، هو وزوجته. هو رجل طيب جداً، شخص تستطيع التعامل معه بشكل جيد للغاية، وفي النهاية، أعتقد أنه سيدعمنا”.

وكان كانييه ويست قد أكد في وقت سابق الى أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب، ولفت الى أنه سيخوض الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2020 للفوز بها.

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وقال “ويست” لمجلة فوربس ”بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء“، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار ”لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” والتي أصبحت شعارًا مميزًا لحملة ترامب الانتخابية. وتابع يقول ”مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز“.

وكان ويست قد تصدر العناوين في الأيام الماضية بعدما غرّد عبر حسابه على تويتر معلناً ترشحه للانتخابات الرئاسية الاميركية وقال ”علينا الآن تحقيق وعد أميركا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة“.

من المعروف ان كانييه ويست، هو من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وزاره برفقة كيم في البيت الأبيض.