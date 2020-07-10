منافسات مهرجان المسرح التجريبي تنطلق بمسابقتي الحظر وتداعيات الجائحة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن شروط وضوابط المشاركة للفرق الراغبة مع تكشف ملامح دورته القادمة والمقرر اقامتها في الفترة من 1 إلى 11سبتمبر المقبل، علي أن تكون كافة فعالياتها أون لاين، والتي تتضمن إضافة إلى ضرورة كونها تعرض للمرة الأولى، أن يندرج العرض المشارك تحت واحدة من مسابقتي المهرجان وأولاهما.

ـ مسابقة مسرح الحظر وتحت هذا العنوان يستقبل المهرجان العروض التي تحالفت فيها الكاميرات أو بدرامج التواصل المختلفة عبر الإنترنت، وتحالف كلاهما مع دراما الخشبة من أجل البحث عن بدائل للعرض الحي، وهذا هو جوهر التجريب المدفوع بالحاجة والضرورة لاستكشاف المجهول وتستقبل المسابقة إبداعات استخدام الكاميرا وبرامج الاتصال عبر الإنترنت (زووم Zoom على سبيل المثال) لخدمة المسرح والتى تم إنتاجها فى زمن الجائحة وحتي العاشر من أغسطس، آخر موعد لاستلام الأعمال المتقدمة ، والتي قام المخرجون فيها ، وفقا لرؤيتهم الحرة، بتجميع وتجهيز وتوليف مقاطع منفصلة قام بها المؤدون.



– من الممثلين والراقصين والعازفين ومبدعى الصورة التشكيلية – كلٌ فى مكانه، حرصا على التباعد الإجبارى – في ڤيديو واحد كعرض مسرحي.



وتتضمن قائمة شروط المسابقة أيضا أن تتراوح مدة الفيديو بين 10 إلى 50 دقيقة ،وأن تحتوي الموضوعات ــ ولا تقتصر ــ علي تأثيرات الجائحة، كما قد تعتمد ــ ولا تقتصر ــ علي إعادة تفسير حبكات مسرحية وسوف يتم يتم تقييم العرض وفقا للحلول الإبداعية التي يحتوى عليها من منظور مسرحى.



على أن تكون عناصر كالتصوير والصوت والمونتاݘ والإضاءة مجرد عوامل مساعدة لتحقيق الرؤية المسرحية محل التقييم. ولهذا فإن استخدام الهواتف النقالة في التصوير هو أمرٌ مُرحَبٌ به تماما.



ثاني مسابقات الدورة ستكون تحت عنوان "مسابقة العروض المسرحية"المصورة والمسابقة مفتوحة للتنافس بين العروض التي تم إنتاجها مصريا وعربيا وعالميا قبل الجائحة، علي أن تتراوح مدتها بين 40 إلى 90 دقيقة ويتم تعديل زمن العروض المقبولة اذا كانت أطول بحيث لا تتجاوز حاجز الـ90 دقيقة.



الفرق الراغبة في المشاركة والتنافس يمكنها ملء استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.cifet.org.

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