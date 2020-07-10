رزان مغربي بطلة فيلم ”صابر وراضي” أمام الفنان أحمد آدم

تخوض الفنانة اللبنانية رزان مغربى، لتقديم دور البطولة النسائية، أمام الفنان أحمد آدم فى فيلمه الجديد "صابر وراضى"، الذى انطلق تصويره هذا الأسبوع فى مدينة الإنتاج الإعلامى. فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017. قد يهمك ايضا: رزان مغربي تُعلن أنّها تملك قواسم مشتركة مع السقا رزان مغربي تستعيد ذكريات طفولتها بصحبة والدها وجدها

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