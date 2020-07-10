سلوي خطاب تنضم لفريق عمل فيلم ”صابر وراضي ” مع أحمد أدم

أعلنت النجمة الكبيرة "سلوي خطاب " عن إنضمامها بشكل رسمي إلي فريق عمل فيلم "صابر وراضي " مع الفنان "أحمد أدم".

كشفت الفنانة سلوي خطاب عن تعاقدها بشكل رسمي على دورها في فيلمها الجديد الذي سوف تتعاون فيه مع النجم أحمد أدم ، العمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ، رزان مغربى ،سلوى خطاب و محسن محيى الدين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "سلوى خطاب " كانت من خلال فيلم" دماغ شيطان" الذى عرض فى شهر يناير الماضى، حيث شاركت فى بطولته مع الفنانة رانيا يوسف ، باسم سمرة ، عمرو عابد ، وليد فواز وأشرف طلبة ، العمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.

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