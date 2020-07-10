- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى محمود رضا بصور تكريمه وكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف جلال: "محمود رضا الراقى المحترم الذى حفظ لمصر صورتها و تراثها فى أعظم اللوحات الاستعراضية التى صممها و غزلها مع رفاقه علي رضا و فريدة فهمى وعلى إسماعيل وأبطال فرقته العظام من أرقى شباب مصر فطافوا العالم يحملون علمها و يشرفونها في كل مكان فاستحق أن يخلد اسمه في تاريخها بفنه الذي لن يموت.. أستاذ محمود من هو مثلك لا يموت بل يحيا في قلوبنا الى الأبد في جنة الرحمن بإذن الله".
ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا.
ويعتبر محمود رضا أحد أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، فقد طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف، حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.. وداعًا محمود رضا.. أشهر مصمم رقصات مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال ينعى محمود رضا بصور تكريمه وكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.