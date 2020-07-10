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خالد جلال ينعى محمود رضا بصور تكريمه وكلمات مؤثرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج والمؤلف  خالد جلال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الفنان محمود رضا ونشر صور للراحل أثناء حفل تكريم له قبل وفاته، وكتب معلقا: محمود رضا الفنان القدير والنجم السينمائى الذى قورن بجين كيلى ".

 

 

وأضاف جلال: "محمود رضا الراقى المحترم الذى حفظ لمصر صورتها و تراثها فى أعظم اللوحات الاستعراضية التى صممها و غزلها مع رفاقه علي رضا و فريدة فهمى وعلى إسماعيل وأبطال فرقته العظام من أرقى شباب مصر فطافوا العالم يحملون علمها و يشرفونها في كل مكان فاستحق أن يخلد اسمه في تاريخها بفنه الذي لن يموت.. أستاذ محمود من هو مثلك لا يموت بل يحيا في قلوبنا الى الأبد في جنة الرحمن بإذن الله".

 

 

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا.

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ويعتبر محمود رضا أحد أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، فقد  طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف، حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.. وداعًا محمود رضا.. أشهر مصمم رقصات مصر.

 

 

 

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