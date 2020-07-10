شكرا لقرائتكم خبر عن الموجز الفنى..تفاصيل خاصة من حياة محمود رضا..وزيارات براد بيت لمنزل أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الموجز الفنى من صالة تحرير ”الخليج 365”، الذى قدمه الزميل هشام عبد التواب، وأعده إسراء عبد القادر وأحمد عبد الرحمن، مجموعة من الأخبار الفنية، واستهل الموجز الفنى بخبر وفاة الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

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وألقى الموجز الضوء على نشر الفنان عباس أبو الحسن بوست تحدث فيه عن تورط طبيب أسنان بجرائم تحرش واعتداء جنسى على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال فى عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة فى بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

كما تطرق الموجز إلى إحياء السيناريست مدحت العدل، الذكرى الخامسة لوفاة شقيقه الفنان الكبير سامى العدل، حيث رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما، بأبيات شعرية يرثيه فيها، قائلا: "نمرة ع التليفون صاحبها مش موجود.. هو ف لحظة اختفى وهى ليها وجود".

واستعرض الموجز كواليس زيارات براد بيت المتكررة لمنزل أنجلينا جولى، حيث يبدو أن المياه بدأت تعود مرة أخرى لمجاريها الطبيعية فى علاقة أنجيلينا جولى وبراد بيت، فبعد فترة من الأزمات التي تنشر خلال تقارير الصحف العالمية بين الثنائي منذ الانفصال ظهر براد بيت مؤخراً للمرة الثانية فى أقل من 10 أيام أثناء زيارته لزوجته السابقة، حيث التقطته عدسات مصورى الباباراتزى أثناء خروجه من هناك علي متن دراجته البخارية، مثلما حصل مع بداية الشهر الجارى، وفقاً لما ذكره موقع People مؤخراً.