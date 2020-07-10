شكرا لقرائتكم خبر عن غضب رجاء الجداوى من التنمر عليها وحكاية التحرش بـ هنا الزاهد فى"مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، عددا كبيرا من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها كواليس التحرش بالفنانة هنا الزاهد أثناء سيرها بسيارتها على أحد الطرق السريعة، كما تتطرق الحلقة لنصائح الفنان آسر ياسين لصناع السينما لتجنب التحرش.





وتتطرق الحلقة أيضا للعديد من الأخبار الفنية التى يتم تناولها بشكل ساخر، منها سر حذف الفنانة حلا شيحة لكل فيديوهاتها على التيك توك، بالإضافة إلى العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها صحصاح بشكل ساخر.

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برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.