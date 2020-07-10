عمرو مصطفى يطرح كل أسبوع أغنية جديدة

أعلن الملحن عمرو مصطفى علي حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التغريدات تويتر أنه سيقدم بأغنية كل أسبوع.

كتب عمرو مصطفى علي تويتر:' الهويه _المصريه_الموسيقيه _راجعه انتظروني كل اسبوع اغنيه جديده".

كما نشر أيضا مبادرته الجديدة التي تبني موزعين موسيقيين جدد قائلا :نواجه مشكلة ليست بالكبيرة في مجال الموسيقي تتمثل في أزمة حصول شباب الموسيقيين على الفرصة المناسبة لهم وتعاني من الإحباط بسبب إنتشار نوعيات كثيرة من المزيكا الرثة غير القائمة على أسس لا تمت للثقافة المصرية بأي شكل من الأشكال. و

اختتم : واجبنا كصناع للموسيقى هو احتواء حالة الإحباط السائدة وسط الشباب خاصة هؤلاء الذين تعلموا أكاديميا فنون الموسيقى لعدد من السنوات في المدارس المتخصصة وعند تخرجهم فوجئوا بانتشار الاغاني الهابطة فأصابهم الاحباط .

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