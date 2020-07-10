وفاة الفنان محمود رضا والد شيرين رضا

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متابعة بتجـــــــــرد: وافت المنية الفنان المصري الكبير محمود رضا والد النجمة شيرين رضا، عن عمر ناهز 90 عاماً بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.
والرحل راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي).
ويُعد أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف في بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.
وعمل راقصاً في العديد من الأفلام، وكوّن فرقة “رضا للفنون الشعبية” عام 1959، والتي اعتمدت علي استعراضات الرقص الشعبي. صمم العديد من الرقصات سواء في الأفلام أو في المسلسلات.
وحصل على الجائزة الأولى والثانية عن رقصة “النوبة” والميدالية الذهبية الثالثة عن رقصة “يا مراكبي”، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرغ 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.
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