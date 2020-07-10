لهذا السبب رفضت شيرين رضا الإعلان عن مكان دفن والدها.. وعمرو دياب ينعاه

توفي فنان الاستعراض المصري محمود رضا، أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن الراحل ”واحد من أساطير الفنون الشعبية، وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية، كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة“.

Advertisements

ولد محمود رضا في 11 نوفمبر تشرين الثاني 1930 بالقاهرة وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954.

تزوج أول مرة من نجيدة فهمي الشقيقة الكبرى للفنانة الاستعراضية فريدة فهمي لكن زوجته توفيت بعد خمس سنوات فقط، فتزوج بعدها من راقصة باليه يوغوسلافية له منها ابنة وحيدة هي الممثلة شيرين رضا التي قالت “توفي منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً“.

كما نعى النجم عمرو دياب والد زوجته السابقة وكتب”خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان“.