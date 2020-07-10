قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد ابنه

احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنهالوحيد “عميد” الذي اكمل عامه الثاني، حيث قام بنشر صور له وهو برفقته وذلك عبر حساباته في السوشيال ميديا.

وارفق الصور برسالة كاتباً:”9/7/2018 … 9/7/2020 اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت. ( كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا) يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي”.

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