شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات كورونا تطارد النجوم.. آخرهم تامر حسنى وسميحة أيوب وشريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوا أن فراغ رواد السويشيال ميديا جعلهم يبحثون عن الطرق السريعة لإثارة الجدل فى الشارع المصرى، ومن الطرق التى يتبعونها هى نشر الشائعات التى تطول الشخصيات العامة، خاصة نجوم الفن الكبار لذلك زادت شائعة إصابة بفيروس كورونا، خاصة أن أخبار النجوم تحظى باهتمام كبير من الجمهور، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

ومن النجوم التى طالتهم تلك الشائعة مؤخرا النجم تامر حسنى، حيث تداولت بعض صفحات فيس بوك صورة له بلوجو مزور لموقع الخليج 365 تفيد إصابته بفيروس كورونا، وهى صورة مفبركة من المغرضين من أجل نشر شائعة.

وللمرة الثانية وخلال أقل من شهر تخرج شائعات إصابة الفنان شريف منير بكورونا، بعد أن أشيع قبل أقل من شهر إصابته هو وابته الصغرى بالفيروس.

وفى هذا الشأن أكد شريف منير أنه بصحة جيدة ولم يصب بأى أذى، وأن الأخبار المتداولة عن إصابته بكورونا ليس لها أى أساس من الصحة، قائلا "لا أعلم لماذا تخرج كل فترة تلك الشائعة حولي، أنا أشعر أن هناك من يحاربني بإطلاق تلك الشائعات حولي، لكني لن أسكت على هذا الامر وسوف أقوم بتقديم بلاغات في أي موقع او حساب ينشر تلك الأكاذيب".

كما انتشرت أخبارا منذ أيام بإصابة النجمة القديرة سميحة أيوب بكورونا لكنها نفت ذلك وقالت إن ذلك عار من الصحة وأنها بصحة جيدة.

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كان أمير كرارة أول النجوم الذين طارتهم شائعة الإصابة بفيروس كورونا، حيث خرجت هذه الشائعة عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار" من خلال صفحات مزيفة تعلن هذه الخبر الذى أدى إلى الزعر فى الوسط الوسط الفنى ليخرج أمير كرارة نافياً الأمر تماماً متسائلاً عن السبب وتوقيت خروج هذه الشائعة.

ونفس الشائعة تعرضت لها الفنانة ريهام حجاج، حيث انتشرت الشائعة بأنها أقامت حفلاً فى الجونة بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بحضور المشاهير ونجوم المجتمع للاحتفال بنجاح مسلسلها الأخير "لما كنا صغيرين" وتسبب هذا الحفل فى إصابة أكثر من شخص بفيروس كورنا ومن ضمنهم ريهام حجاج التى بدورها خرجت وصرحت أنها ملت وكلت من كثرة الشائعات التى يتم إطلاقها حولها، دون سبب واضح، مشيرة إلى أنها منذ انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى "لما كنا صغيرين"، لم تلتق أحدا وتتواجد فى منزلها التزاما بالإجراءات الوقائية التى أكدت وزارة الصحة على إتباعها حفاظا على الجميع.

كما ترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى لإجراء مسحة، وقامت شيرين عبد الوهاب بنفي الشائعة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أى أعراض أو أنها أجرت أى مسحات لاكتشاف فيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدة، هذا الكلام غير صحيح تماما وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

وكذلك طالت الشائعات الزعيم عادل إمام حيث إنه كان يعانى من برد شديد ألزمه الفراش وغاب بسببه عن تكريمه فى المركز الكاثوليكى للسينما، بعدها خرج ابنه المخرج رامى إمام، وقال إن الزعيم يعانى دور برد ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، قبل أن يخرج الزعيم فى تصريحات تليفزيونية ويؤكد أنه بخير.

كما وصلت الشائعات إلى المطرب محمد حماقى الذى نفي شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقيا وأنا فى المنزل، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر الواتس آب للاطمئنان على صحته.