شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: محمود رضا صانع البهجة وأيقونة فن الاستعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن ينسى تاريخ فن الاستعراض فى مصر اسم الفنان الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا وأشهر راقص فيها، فهو أيقونة وقيمة وقامة كبيرة فى هذا الفن، استطاع بفرقته التى أسسها أن يصنع البهجة ويصل للعالمية وأن يُخرج الفن الشعبى من الشكل النمطى إلى خشبة المسرح.

محمود رضا له الفضل فى خروج فن الاستعراض المصرى من عباءة المحلية ليجوب أركان العالم فى طريقه نحو العالمية، وحول فن الرقص لعمل راق تستمتع وأنت تشاهده ودرس تاريخ وعادات وتقاليد وثقافة كل قطعة فى أرض مصر وحول هذه الثقافة لرقصات فخرج لنا رقصة للصعيد خاصة بهم ورقصة للريف ووجه بحرى ورقصة للبدو والبدويات وهكذا خصص لكل محافظة وكل إقليم بمصر رقصة خاصة به وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كافة طبقات المجتمع.

كون الراحل مع فريدة فهمى ثنائى لم يتكرر حتى الآن فى فن الاستعراض وقدما سويا عدة أفلام سينمائية وحققا نجاحا غير مسبوق وجابا العالم ورفعا اسم مصر بما قدموه من فن راق وإبداع حقيقى.

محمود رضا رحل اليوم عن عمر يقترب من 90 عاما قضي أكثرها في الابداع والنجومية في المسرح والسينما بعد ان أسس أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف .



محمود رضا راقصا

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محمود رضا قدم أول عروضه بفرقته كانت على مسرح الأزبكية عام 1959، وقد بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبدوية ، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته .

ولقيمة الفرقة وأهميتها وشهرتها بفضل محمود رضا وعلي رضا أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.

الفنان الراحل محمود رضا كان له تواجد في السينما المصرية من خلال 6 أفلام بعضها شارك فيها بمفرده مثل " حرامي الورقة " والبعض الآخر من خلال الفرقة التي قدمت لنا فيلم " غرام في الكرنك " و" أجازة نص السنة " وهما من أجمل الأفلام الاستعراضية في السينما المصرية ومنت أفلامه التي قدمها أيضا " لا تذكريني " و" عروسة وجوز عرسان " .

محمود رضا كان رائد من رواض فن الاستعراض ومعروف عالميا وحصل علي عدة جوائز منها الجائزة الأولى والثانية : عن رقصة "النوبة" (الميدالية الذهبية) والجائزة الثالثة : عن رقصة "يا مراكبي" (الميدالية الذهبية) والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرغ 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.