تراند اليوم : وفاة محمود رضا مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية

غيب الموت اليوم، الفنان المصري محمود رضا، مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية عن عمر يناهز 90 عامًا.

والراحل هو والد الممثلة شيرين رضا، كان أول من أسس في خمسينات القرن الماضي فرقة للفنون الشعبي، حيث طاف محافظات مصر حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

وكون الفرقة مع شقيقه علي رضا، والراقصة فريدة فهمي. وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصًا و13 عازفًا.

وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية. وفي عام 1961، صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة، وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل "غرام في الكرنك".