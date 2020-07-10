حلمي بكر يشيد بصوت ياسر عدوية

أشاد الموسيقار حلمي بكر، بصوت المطرب ياسر عدوية، خلال لقائهما بكواليس أحد البرامج الفنية من تقديم الراقصة المعتزلة "هندية". وقال حلمي لياسر عدوية: "أحسنت احساسك عالي ومقاماتك سليمة وصوتك حلو ولا ينقصك سوى عمل يستقبلك به الجمهور"، وكان ضمن ضيوف الحلقة الفنان على حميدة الذي قدم معه ياسر اغنية "لولاكي قد يهمك أيضا: حلمي بكر يوضح أن أغاني المهرجانات "كلام فارغ" أزمة مرتقبة بين مدين وحلمي بكر بسبب أغنية "حاجة مستخبية"

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