جورج وسوف: لا أستطيع منع قبلات المعجبين في زمن كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أكد الفنان السوري جورج سوف على هامش أول حفل مباشر له عبر شبكة الإنترنت دون جمهور، أمس الخميس، إنه لا يستطيع منع قبلات المعجبين في زمن "كورونا".

قال: "لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني".

وعن كيفية قضاء يومياته في الوقت الحالي، أشار وسوف إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو فعل فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحيانا يخرج إلى الجبل. وعن رأيه في فيروس "كورونا" المستجد، قال: "الحقيقة وباء كورونا خرب الدنيا كلها، ويارب ألا نرى مكروه في كل حبايبنا".

وافتتح المغني السوري أول حفل "أونلاين" له بأغنيته "صابر وراضي". بهذه الأغنية بدأ جورج وسوف أول حفل أونلاين له ????

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حصرياً الآن على #ShahidVIP#جورج_وسوف#حفلات_الصيف_مكملين_معاكم @wassouf @[email protected]@Ali_Alalyani pic.twitter.com/pONtaIzQF7

ويذاع حفل وسوف حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، وهو من تنظيم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية وشركة "روتانا" للصوتات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة "إم بي سي" في إطار مواصلتهم برنامج حفلات "مكملين معاكم" التي انطلقت في عيد الفطر وتبث عبر منصة "شاهد في أي بي"، وشارك فيها مجموعة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، مثل إليسا وماجد المهندس ومحمد عبده. وترددت، في شهر يونيو/ حزيران، شائعة إصابة جورج وسوف بفيروس "كورونا" المستجد، لكنه خرج لينفيها، وأكد أنه بصحة جيدة، وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها بعضهم من حين إلى آخر.

تابع مقتطفات من حفل الوسوف: