تراند اليوم : شاهد| آخر ظهور للممثلة الأمريكية "نايا ريفيرا" قبل غرقها المأساوي

أظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة، الممثلة نايا ريفيرا للمرة الأخيرة قبل استقلالها لقارب في بحيرة جنوبي كاليفورنيا، بصحبة ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، حيث يعتقد أنها غرقت.

ويظهر الفيديو نجمة مسلسل "جليي" ( 33 عامًا)، وهي تنزل من سيارة جيب سوداء ترتدي شورت وقبعة بيسبول، وتساعد ابنها خوسي على النزول، قبل الحصول على حقيبة من الصندوق.

ويمكن بعد ذلك رؤيتهما يسيران باتجاه رصيف البحيرة حيث يقابلهما موظف يقودهما إلى قارب، وفقًا للقطات التي نشرها مكتب عمدة مقاطعة فينتورا.

وبعد دقيقتين، تغادر الأم وابنها في المياه الهادئة المفتوحة. وينتهي الفيديو الذي يستغرق 16 دقيقة مع تحرك القارب بعيدًا عن الأنظار داخل البحيرة على بعد 56 ميلًا شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس.

وبعد ساعات، تم العثور على نجل ريفيرا نائمًا بمفرده على القارب في سترة النجاة الخاصة به، من قبل عمال قفص الاتهام الذين بدأوا عملية بحث عندما لم تعد على القارب.

وأخبر الطفل السلطات أنه ووالدته ذهبا للسباحة، وعادا إلى السفينة ولكن "والدته لم تخرج من الماء"، كما قال الرقيب كيفين دونوهيو في وقت سابق الخميس.

Advertisements

وجرى البحث عن ريفيرا في البحيرة، بمشاركة عشرات الأشخاص، معظمهم من الغواصين، وبمساعدة طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ومركبات لجميع التضاريس.

وقال الرقيب دونوهيو: "لأن المنطقة التي تم العثور فيها على القارب يبلغ عمقها حوالي 9 أمتار. جعلت المياه العكرة المليئة بالنباتات من الصعب على الغواصين رؤية أكثر من قدم أمامهم. إذا كانت الجثة عالقة في شيء ما تحت الماء، فقد لا تطفو أبدًا"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



وقال مكتب عمدة مقاطعة فينتورا في بيان: "يعتقد المحققون أن ريفيرا غرقت فيما يبدو أنه حادث مأساوي". ويجري البحث عن رفاتها.

شاهد الفيديو

