تراند اليوم : فنان مصري يعلق على استمرار منع صلاة الجمعة بالمساجد

قال الملحن المصري، حسن الشافعي، إنه يشتاق لأدء صلاة الجمعة في المسجد، بعد تعليق الصلاة منذ أكثر من أربعة شهور بسبب فيروس كورونا المستجد

وكتب الشافعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "صلاة الجمعة.. وحشتني صلاة الجمعة. يا رب بحق حبيبك المصطفى ارفع عنا الغمة واجمع عبادك المخلصين الصادقين الصالحين ولكل من مال قلبه لذكرك في صلاة الجمعة".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت مؤخرًا، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة القادمة في مسجد واحد في مدينة القاهرة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة الخميس، في بيان لها "اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، مع عدم تمكن الوزارة من استقبال أي من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية".

وأشادت الوزارة بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط الوقائية، ضمن سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة، لكنها أكدت أن "التجربة لا تزال موضع التقييم، وأن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال".