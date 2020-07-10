بالفيديو – هجوم حاد على غادة عبد الرازق بسبب الـ”هوت شورت”

متابعة بتجــــــــــرد: هاجم رواد لمواقع التواصل الاجتماعي الفنانة غادة عبد الرازق بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل لاحتفال ابنتها روتانا القزاز بعيد ميلاد والدتها.

وظهرت غادة في الفيديو وهي ترتدي “هوت شورت”، مما أثار ضدها موجة من الهجوم العنيف باعتبار أن سنها لا يسمح أن ترتدي مثل تلك الملابس وفق بعض المعلقين.

وكانت روتانا أعدت مفاجأة لوالدتها بالاحتفال بعيد ميلادها وقام بإحضار كعكة عيد ميلاد كما زيّنت سرير والدتها بالورود عليه جملة Happy Birthday وذلك في حضور زوج غادة مدير التصوير هيثم زينيتا وأحفادها.

وكانت غادة حريصة خلال الفترة الماضية على نشر صورها مع زوجها وابنتها وأحفادها من إحدى المدن الساحلية التي تقضي فيها إجازة الصيف بعد فك الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “سلطانة المعز”، وشاركها في البطولة كل من ‏محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، والمسلسل ‏من إخراج محمد بكير‎.‎