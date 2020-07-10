إصابة أفراد طاقم “العالم الجوراسي: دومينيون” بكورونا

Jul 10, 2020
بدأت الشركات المنتجة لعدد من الأفلام في استئناف التصوير، الذي كان قد أوقف منذ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومن بين الأفلام التي تم استئناف تصويرهاJurassic World: Dominion أو “العالم الجوراسي: دومينيون”، إلا ان الشركة أوقفت التصوير، التي تتم في استديوهاتPinewood ، في أول يوم له بعد أن ثُبت إيجابية إصابة العديد من أفراد الطاقم بكورونا.
ولم يتم الإعلان عن أن أياً من طاقم الممثلين قد أصيب، والذي يضم عدد من النجوم: سام نيل، لورا ديرن، برايس دالاس هوارد، جيف غولدبلوم، كريس برات.
وكان الجزء السادس في سلسلة أفلام الديناصورات أول إنتاج كبير يتم استئنافه في بريطانيا، بعد إتباع بروتوكولات سلامة صارمة جديدة في مواقع التصوير.
وقال مسؤولون في شركة يونيفرسال للإنتاج مؤخراً لموقع ديدلاين: “التكلفة ليست شاغلنا الرئيسي الآن: إنما السلامة”، وهذا في إشارة إلى خطة السلامة التي تم الاعلان عنها والتي تبلغ كلفتها 5 ملايين دولار وتشمل توفير أطباء في موقع التصوير و تجهيز أستوديوهات باينوود في لندن بـ150 من أجهزة التطهير اليدوية.
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