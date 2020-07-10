بالصورة- زوجة قصي خولي تحتفل بعيد ابنهما وهذا ما كشفته

في الساعات الماضية، احتفل النجم قصي خولي بعيد ميلاد ابنه العميد حيث قام بنشر مجموعة صور عفوية له برفقة ابنه، وكتب قائلاً: ” 9/7/2018 … 9/7/2020 اليوم بحمدالله ونعمته ورعايته أصبح عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري، الله يحفظلنا ياك ونشوفك شاب يا ضو عيوني انت.” وختم قائلاً: “كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا. يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي”.

لاحقاً نشرت مديحة الحمداني زوجة قصي خولي صورة للطفل وهي تحتفل بعيد ميلاده حيث يتواجدان في اميركا وقالت: “بينما أشاهدك تنمو أمام عيني سأتذكر دائماً بكيتك الأولى، ابتسامتك الأولى، أول عبوس لك، كلمتك الأولى. خطوتك الأولى، سقوطك الأول، شكراً لك على السماح لي بأن أكون جزءاً من كل الأشياء الأولى في حياتك. الأشياء التي لن تتذكرها كلما كبرت في السن ولكنني سأتذكر كل شيء إلى الأبد وهذا الكنز لكلينا. أحبك بالأمس واليوم والغد سأحبك حتى آخر نفس لي“. وختمت قائلة: “عيد ميلاد سعيد ابني، يا حبي يا كل ما أملك لجعلك لي أماً أحبك البارحة، اليوم و غدا. ‎سأحبك حتى أنفاسي الأخيرة. ‎أسعد عيد ميلاد لإبني وروحي وكل حياتي.”

Advertisements

نذكر ان رواد مواقع التواصل كانوا قد تفاجأوا بإنتشار فيديو لفتاة تدعى مديحة الحمداني تتحدث فيه عن أنها والدة ابن الممثل السوري قصي خولي. وظهرت “الحمداني” في الفيديو وهي منهارة وتبكي اثناء حديثها عن المصاعب التي تواجهها بسبب قصي. واتهمته بأنه ممثل في الحياة كما على الشاشة وانه ليس أباً مثالياً كما تحدث في احدى مقابلته الأخيرة.

كما كان لافتاً ان مديحة الحمداني لم تتطرق في الفيديو ان كانت متزوجة من قصي أو مطلقة.

نشير ان “خولي” كان قد فاجأ الجميع بالاعلان في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه أصبح أباً لمولود أطلق عليه اسم “العميد” دون الغوص في تفاصيل أخرى. ولكن مع الكشف اليوم عن تاريخ ميلاد الطفل نرى ان قصي خولي رزق بابنه في صيف 2018.