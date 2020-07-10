شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تكشف تفاصيل أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميس حمدان إنها حاليا تركز فى الغناء وهو الأمر الذى تحبه بجانب التمثيل، مشيرة إلى أنها تستعد لعمل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، بعنوان "صح صح يا غبى"، مشيرة إلى أنها ليست التجربة الأولى، مؤكدة أن لها تجربة سابقة فى الغناء منذ 4 سنوات، والتى قدمت وقتها أغنية بعنوان "بحب اللى يحبك" باللهجة المصرية، ومن ثم أغنية خليجية أخرى بعنوان"ما أريده".



ميس حمدان والموزع أحمد العسال

وأضافت ميس، لـ"الخليج 365"، أن أغنية "صح صح يا غبي" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.



ميس حمدان ومحرر الخليج 365

وأوضحت أن الأغنيه تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج، وسيتم طرحها في عيد الأضحي المقبل، وقالت ميس، أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب، وهي من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.



ميس حمدان

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يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف في مسلسل سيت كوم "ونسنى"، الذي عرض في رمضان الماضي، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح.