ميس حمدان تكشف تفاصيل أغنيتها الخليجية الجديدة "صح صح يا غبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميس حمدان إنها حاليا تركز فى الغناء وهو الأمر الذى تحبه بجانب التمثيل، مشيرة إلى أنها تستعد لعمل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، بعنوان "صح صح يا غبى"، مشيرة إلى أنها ليست التجربة الأولى، مؤكدة أن لها تجربة سابقة فى الغناء منذ 4 سنوات، والتى قدمت وقتها أغنية بعنوان "بحب اللى يحبك" باللهجة المصرية، ومن ثم أغنية خليجية أخرى بعنوان"ما أريده".
ميس حمدان والموزع أحمد العسال
وأضافت ميس، لـ"الخليج 365"، أن أغنية "صح صح يا غبي" جاءت عن طريق الصدفة مع الملحن محمد البدر، حينما عرض عليها كلمات ذات طابع جرىء، خاصة أننا نعيش حاليا فى عصر لابد أن تقدم فيه عمل جديد ومختلف فى الكلمات ومن أرض الواقع، وليس بمعنى أن نقول كلام خارج.
ميس حمدان ومحرر الخليج 365
وأوضحت أن الأغنيه تتحدث عن "امرأة بتعسف رجل بتحبه وبتتخانق معه بطريقة لايت جديد جريئة واقعية"، مؤكدة أن الأغنية إهداء لكل المتابعين في الخليج، وسيتم طرحها في عيد الأضحي المقبل، وقالت ميس، أتمنى أن تصل الأغنية للجمهور بشكل مناسب، وهي من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
ميس حمدان
يذكر أن ميس حمدان ظهرت كضيفة شرف في مسلسل سيت كوم "ونسنى"، الذي عرض في رمضان الماضي، هو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح.
ميس حمدان والملحن محمد البدر
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