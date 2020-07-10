شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ40 لسك على بناتك.. سناء يونس: المهندس كان يقرأ القرآن قبل العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أهم الأعمال الكلاسيكية فى تاريخ المصرح المصرى، هى مسرحية "سك على بناتك"، والتى قدمها الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، وشاركه بطولتها الراحلون سناء يونس وأحمد راتب ومحمد أبو الحسن، كذلك شارك فيها أيضا النجمة شريهان ومحسن محيى الدين وإجلال زكى، وكتبها لينين الرملى، وأخرجها فؤاد المهندس، حيث يمر اليوم 40 عاما على تقديم المسرحية لأول مرة، حيث عرضت فى 10 يوليو عام 1980.

ورغم أن الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، يمتلك العشرات من الأعمال المسرحية الخالدة والكوميدية، إلا أن "سك على بناتك" حالة استثنائية وخاصة جدا، لا سيما فى السنوات الأخيرة من عمل الفنان فؤاد المهندس، حيث جمعت المسرحية بين الرسالة والمضموين، وبين الكوميديا، وبين اكتشاف النجوم وتألقهم.

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بوستر المسرحية



مسرحية سك على بناتك

الفنانة سناء جميل، أجرت حوارا مع الإعلامى مفيد فوزى، عقب سنوات من عرض المسرحية، حيث قالت إن مسرح فؤاد المهندس، يشبه الجامع أو الكنيسة فى الالتزام، فهو يأتى قبل موعده بساعتين ونصف، وهو ما تعلمته من الأستاذ فؤاد المهندس حينما قدمت معه فيلم "حالة حب"، عام 1965، كنت أشاهده وأتعلم منه، كما أنه ممنوع التدخين والهمس واللمس، وهناك اجتماع يومى قبل المسرح، يقرأ آيات قرآنية بنفسه، وأكون سعيدة حينما أعمل معه، فأنا مدينة له بسبب نجاحى معه، والدليل على ذلك نجاح تلاميذه مثل عادل إمام ومحمد صبحى، فهو مثال للاحترام".