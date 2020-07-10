شكرا لقرائتكم خبر عن وحشتنى صلاة الجمعة.. حسن الشافعى يعبر عن اشتياقه لعودة المساجد بدعاء مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الملحن حسن الشافعى عن اشتياقه لعودة صلاة الجمعة والذهاب إلى المسجد والاستماع إلى شعائر الصلاة والخطبة، متمنيا عودتها، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "صلاة الجمعة.. وحشتني صلاة الجمعة. يا رب بحق حبيبك المصطفى ارفع عنا الغمه واجمع عبادك المخلصين الصادقين الصالحين ولكل من مال قلبه لذكرك فى صلاة الجمعة".

وكان قد شارك الملحن حسن الشافعي مقطع فيديو مع النجمة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تظهر به وهي تهدي له وردة، ما جعل زوجها الفنان حسام حبيب يعلق على الفيديو مازحا "وأنا لأ، والله لاوريكم"، ليرد الشافعى قائلا "والله أنت عالمى يا حوس وربنا يخليكم لبعض".

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وفي وقت سابق، نشر الموزع الموسيقي حسن الشافعي، بعض لقطات من دعاء المنشد مصطفي عاطف، الذي شارك في توزيعه، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليعلن عن وصول الكليب كاملاً عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، وهو من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عمرو حدرج.

وجاءت كلمات الدعاء كالآتي "شُفتك يا رب في الستر من العيوب. في الرحمة جوا القلوب. والرزق جوا الجيوب. شُفتك يا رب في الطبطبة وسط القساوة. في نوة بتتغرس جوا التراب تطرح حلاوة. شُفتك في جمال الروح اللي بينطق في الوشوش. في الشجرة والحجرة والقشاية اللي بتتحول عشوش. شعرت بيك في كل لقمة بتتقسم. والسما لما ساعة الغروب بتترسم".

وآخر أعمال الموزع الموسيقى حسن الشافعى، أغنيه "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.