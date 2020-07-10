شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تنشر خريطة فلسطين بعد اعتذار إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، جمهورها ومتابعيها صورة لخريطة فلسطين عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد ساعات من أزمة حذف جواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطنى الشهير محمد حديد، وهى الواقعة التى اعتذرت عنها إدارة موقع "إنستجرام".

ونشرت بيلا حديد، صورة خريطة فلسطين، لتشاركها مع متابعيها البالغ عددهم أكثر من 31 مليون شخص، وتظهر فى الصورة التغيرات الطارئة على خريطة الأراضى الفلسطينية بين أعوام 1918 و1947 و2020، حيث مع كل عام كانت تنخفض مساحة الأراضى الفلسطينية، وقد كتب أسفل الصورة "مخطط الضم الإسرائيلى"، فى إشارة لمخططات الاستيطان الإسرائيلية لضم الأراضى الفلسطينية للدولة العبرية.

يأتى هذا بعدما ردت إدارة موقع "إنستجرام" على اتهام النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد، لها بالتنمر، وأنها تسعى لمحو التاريخ، على خلفية إزالتها منشور وضعته الأخيرة فى خاصية الاستورى، لجواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطنى الشهير محمد حديد.

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وقال متحدث شركة فيس بوك المستحوذة على إنستجرام: "لحماية خصوصية المستخدمين، نحن لا نسمح للأفراد بنشر معلومات شخصية كأرقام جوازات السفر على إنستجرام.. وفى هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر ولم يكن من المفترض إزالة هذا المحتوى. وقد أعدنا المنشور ونعتذر من بيلا عن هذا الخطأ"، وأضافت الشركة "نحن لا نزيل المحتوى بناءً على جنسية الأفراد أو عرقهم، ولم نقم بإزالة هذا المنشور بسبب ذِكر فلسطين".

كانت حديد قد هاجمت إدارة موقع التواصل الإجتماعى الشهير " إنستجرام"، و ذلك بعد أن نشرت بيلا البالغة من العمر (23 عاما ) على الـ Stories الخاصة بصفحتها على "إنستجرام" صورة جواز سفر والدها رجل الأعمال الفلسطينى الشهير محمد حديد، ومكتوب فى جواز السفر أنه مولود فى فلسطين .

وأشارت بيلا حديد إلى أن إدارة "إنستجرام" وضعت صورة باسبور جواز سفر والدها ضمن الصور التى تخالف قوانين إنستجرام، وقالت لمتابعى صفحتها الذى وصل عددهم الى 31.4 مليون متابع على إنستجرام إنه تمت إزالة المنشور حيث زعم أنه خرق إرشادات شركة Instagram وكأنه محتوى يدعو للبلطجة أو التحرش أو العرى".

وتساءلت: "ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستجرام؟ هذا بالنسبة لى هو تنمر.. لا يمكنك محو التاريخ عن طريق إسكات الناس وهو ما أضافته إلى جانب لقطة شاشة لإشعار تلقته من منصة وسائل التواصل الاجتماعى التى ذكرت أنه تمت إزالة مشاركتها بسبب مخالفة إرشادات المنتدى".