شكرا لقرائتكم خبر عن "شغلتها نجار".. هيدى كرم تستغل والدتها فى تصليح "ترابيزة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواظب الفنانة هيدى كرم، على مشاركة فيديوهات طريفة مع والدتها على وسائل السوشيال ميديا، حيث نشرت مؤخرا فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، تصور فيه والدتها وهى تقوم بتركيب أرجل منضدة صغيرة، لتفاجئها بالتصوير، وداعبتها قائلة: "بتعملى إيه يا ماما" لتطالبها والدتها بإنهاء الفيديو إلا أن هيدى أقنعتها بأن الفيديو جميل ودمها خفيف.

وقالت والدة هيدى كرم فى الفيديو: "على فكرة أنتى مستعبدانى واشهدوا يا ناس على ظلم الناس وبطلى تصورينى"، لترد عليها هيدى "والله طالعة حلوة وهتتبسطى لما تشوفي الفيديو بس اعملى بلقمتك أنا مش عزماكى على فندق تلات أيام"، ونشرت هيدى الفيديو على حسابها وعلقت قائلة: "يوميات هيدى وأم هيدى.. جننت الست معايا يا حرااام".



والدة هيدى كرم اثناء تركيب الترابيزة

وفي وقت سابق، حرص كل من الفنانة هيدي كرم والفنان سامح حسين، على نشر نفس الصور التي تجمعهما خلال لقاء الأخير ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة On، والتي ارتديا فيها نفس ألوان الملابس باللون الأبيض والجينز الأزرق.

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ونشرت هيدى كرم صورتان تجمعهما مع حسين عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت قائلة " ذكريات الطفولة واللعب في الشارع"، وسرعان ما كتب سامح في التعليقات قائلاً "أحلى ذكريات دي ولا إيه".

بينما نشر سامح حسين نفس الصور التي جمعته مع هيدى من وراء كواليس تصوير البرنامج، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وقال "عمرنا ما اتفقنا في البرنامج، بس اتفقنا في اللبس"، وسرعان ما حرصت هايدي كرم على كتابة تعليق قائلة "بس اتفقنا على الصداقة والمحبة، ده أكيد".

وكانت قد شاركت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو طريف لوالدتها وهي تتعامل مع الذباب الذي يبدو أنه متواجد بكثافة في المنطقة التي تقيمان بها، حيث نشرت فيديو لوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تمسك في يدها قطعة جريد وتهش بها الذباب وهى تجرى فى الشارع، وقالت: "الدبان هرانى وزن زن ولقيت دى فى الشارع فبهش بيها وأنا بهش عفاريت مش دبان وعمال يزن يزن".