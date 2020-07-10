شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. عمر الشريف أول فنان تطالبه السلطات بالبقاء فى العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الكبير العالمى عمر الشريف الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو من عام 2015، بعد رحلة تألق وعطاء فنى فى مصر والعالم استمرت لأكثر من 50 عاماً، قدم فيها مئات الأعمال الفنية التى ستبقى راسخة فى وجدان الملايين.

ولد عمر الشريف فى 10 أبريل عام 1932 فى الإسكندرية لأسرة مسيحية، واسمه الحقيقى ميشيل ديمترى شلهوب، وكان والده تاجر أخشاب، لكن الابن عشق الفن منذ طفولته، وبدأ طريق نجوميته بفيلم "صراع فى الوادى" عندما اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين للبطولة أمام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

ولا يكاد يذكر اسم النجم العالمى إلا وتتبادر إلى الأذهان قصة حبه الخالدة من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى ظلت تستحوذ على قلبه حتى وفاته رغم انفصالهما بعد فترة زواج استمرت من عام 1955 حتى عام 1974، ورغم زواج فاتن من الدكتور محمد عبدالوهاب الذى ظلت معه حتى وفاتها عام 2015.

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ومالا يعرفه الكثيرون أن النجم العالمى عمر الشريف كان أول فنان تطالبه السلطات بالبقاء فى العزل الصحى لمدة 14 يوماً وذلك بعد عودته من رحلة شهر العسل هو وعروسه فاتن حمامة ، حيث سافر النجمان لقضاء شهر العسل فى باريس، ومرا فى طريق العودة على روما.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب ذكرت تفاصيل هذه الواقعة الغريبة بعد عودة النجمان من رحلة شهر العسل، حيث طالبتهما سلطات مطار القاهرة بالبقاء فى الحجر الصحى لمدة 14 يوماً، و كان وقتها مرض الجدرى منتشرا فى فرنسا، لذلك أخبرهما طبيب المطار بأن القانون يحتم أن يأخذا حقنة للوقاية قبل أن يخرجا من المطار، وعندما اعترضت سيدة الشاشة العربية، وقالت إنهما قضيا 4 أيام فى روما بعد سفرهما من باريس، ولم تطلب منهما السلطات أى إجراءات وقائية، صمم الطبيب مؤكدا أنه ينفذ القانون المصرى، الذى يحتم اتخاذ إجراءات وقائية مع من يعودون من دول موبوءة.

وعندما اعترضت سيدة الشاشة أشار الطبيب إلى أن الإجراء البديل هو أن يتم احتجاز العروسين 14 يوما فى الحجر الصحى حتى يطمئن أنهما لا يحملان المرض، وهنا وافقت سيدة الشاشة وعريسها الفنان العالمى على أخذ الحقنة حتى يعبرا إلى منزل الزوجية بسلام، وبالفعل حصل النجمان على الحقنة بدلا من البقاء فى العزل.