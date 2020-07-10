شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المطرب شاندو ودفنها فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت أمس والدة المطرب شاندو، وتم تشيع الجنازة ودفنها فى مسقط رأسها بمحافظة اسوان منذ قليل بحضور الأسرة والمقربين فقط. من ناحية أخرى، انتهى شاندو من أغانى البومة الجديد ولكن بسبب الكرونا تم تأجيل طرحه لكنه كان يفكر فى طرح بعض أغانيه بطريقة الواحدة تلو الأخرى، ويضم الألبوم أغانى "4 بوسات"، "وبنات العرب"، و"يا هاجر" ، التى أعاد توزيعها و"ليكى عندى ايه "، "أخاف أبكى"وتعاون فى هذه الاغانى مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم رحيم واحمد مرزوق ومحمد عادل والصاوى .

آخر أعمال شاندو الغنائية كانت كليب "صياد"، الذى عرض على قناة "مزيكا" وحقق نجاحا كبيرا، هو مغنى مصرى ذو أصول نوبية، نجحت أغنيته "عبد الهادى"، فشارك فى فيلم "عبده مواسم" فى اولى تجاربة التمثيلية مع الفنان محمد لطفى وعلا غانم وميرنا مهندس وحقق نجاحا فيه بأغنية "السنجلاب".

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كما قدم شاندو ديو غنائيا مع الكينج محمد منير لأغنية "يا رمان".وعن هذا التعاون قال شاندو من قبل فكرة الأغنية رداً على أغنية فى الفلكلور الشعبى تقول كلماتها "تعالى على حجرى يا رمان"، والأغنية تقول "متدحرجش ولا تجرى ولا تيجى على حجرى يا رمان".

وأضاف شاندو أن الأغنية تعد نوعا جديدا من الفلكلور الشعبى، ولحنها أحمد محى وكتبها عادل سلامة ، وأنه كان يدندن بها مرة فى حضور الكينج محمد فأعجب جدا بها، وقرر أن يغنيها معه، وهو ما علق عليه شاندو قائلا: "سبب هذا لى سعادة بالغة، فتعاونى مع نجم بحجم منير شرف كبير لى لم أكن أتوقعه" ووصف شاندو هذا اللقاء بلقاء الأسد بالشبل الصغير، حيث يرى أن هذا هو الوصف الأدق للقاء الذى يجمع بينه وبين ملك الأغنية محمد منير،