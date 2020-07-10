كورونا ينال من رئيسة بوليفيا جانيني أنييس.. صور

رنا صلاح الدين - أعلنت جانيني آنييس، رئيسة بوليفيا، أنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة ماريا إيدي روكا إصابتها بفيروس كورونا.

جانيني أنييس رئيسة بوليفيا

"جانيني"، كتبت في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قالت فيها إنها في حالة "جيدة"، وتواصل العمل وهي في العزل.. مضيفة: "معا سنتجاوز ذلك".

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جانيني أنييس رئيسة بوليفيا

ووفقا لـ"رويترز" فإن بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة، كانت قد سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة.

جانيني أنييس رئيسة بوليفيا