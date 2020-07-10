اعتقال اللاعب الجزائري فريد الملالي في فضيحة أخلاقية.. صور

رنا صلاح الدين - اعتقلت الشرطة الفرنسية الجزائري، فريد الملالي، لاعب فريق أنجيه الفرنسي لكرة القدم، بعد اتهامه بارتكاب فضيحة أخلاقية ثانية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد اعتقل الملالي مطلع شهر مايو الماضي، للمرة الأولى، بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء، وعدم احترام خصوصياتهم، قبل أن يعتقل مجددا، بسبب فضيحة ثانية.

الصحيفة أضافت أن الملالي سيحاكم بعد اتهامه بارتكاب أفعال جنسية، إثر تقدم شابة تبلغ من العمر 25 عاما بشكوى ضده، تقول فيها إنها ضبطته مرتين في منتصف أبريل، تحت نافذة لها وهو يقوم بأفعال مخلة بالحياء.

فريد الملالي

وأكدت أن الملالي، اعترف بكل الحقائق التي تعود إلى شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما، مهدد بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15000 يورو.

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الملالي، كان قد غاب مؤخرا عن تدريبات فريقه أنجيه، استعدادا للموسم الجديد.

فريد الملالي

يشار إلى أن اللاعب عانى كثيرا من الإصابات المتلاحقة، ولكن ورغم ذلك، فقد نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، الذي تم إنهاؤه مبكرا في فرنسا بقرار من الحكومة على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.

فريد الملالي

فريد الملالي