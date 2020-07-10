فيديو| سمية الخشاب تناهض التحرش وتوجه رسالة للفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: دعمت الفنانة سمية الخشاب الفتيات اللائي تعرضن للتحرش، من خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك". وعلقت "سمية"، على الفيديو قائلة: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر". وأضافت: "أرجوكي متسيبيش حقك، إنتي انثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".

وأثارت قضايا التحرش، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات رسمية ضد أحد الأشخاص متهمين إياه بالتحرش بهن وابتزازهن جنسيًا، كما روت عدد من الفنانات قصتهن مع التحرش كنوع من تقديم الدعم لهن.

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