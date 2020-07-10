يشككون في رواية الانتحار.. جمهور النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت يطالبون بكشف المستور

رنا صلاح الدين - دشن معجبون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجًا #CBIForSonOfBihar، يحثون فيه جهات التحقيق على الاهتمام بقضية الممثل راحل سوشانت سينغ راجبوت والضغط على جهات التحقيق الجنائية CBI من خلال بعض التغريدات.

توفي سوشانت سينغ راجبوت في 14 يونيو 2020، تاركًا الوسط الفني في بوليوود بأكمله في حالة صدمة وحزن، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام وتصريحات الشرطة، انتحر الممثل الراحل في مقر إقامته في مومباي.

ومع ذلك، فإن قسمًا كبيرًا من الأشخاص رفض فكرة قبول انتحار نجم MS Dhoni، كما حث العديد منهم بما في ذلك بعض المشاهير على مراجعة المسألة برمتها، عسى أن يجري كشف الأمور الغامضة بالقضية.

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وكتب وزير الحكومة السابق سوبرامانيان سوامي على تويتر وقال إنه عين محاميًا للنظر في الأمر، كما كتب أيضًا أحد مستخدمي تويتر: "يتم تجاهل صوت الجمهور الهندي، بينما لا ينتحر جميع الأشخاص المكتئبين، وبالتأكيد يستخدم الجناة هذا لإخفاء الجريمة".

من ناحية أخرى، يجري تحقيق بالفعل بشأن قضية سوشانت سينغ راجبوت، وقد أشارت تقارير أن التحقيق يشمل العديد من الأشخاص مثل صديقته الممثلة ريا تشاكرابورتي، المخرجين موكيش تشابرا، سانجاي ليلا بهنسالي، استدعتهما شرطة مومباي للاستجواب وتسجيل أقوالهم.