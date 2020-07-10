الفنانة ميريت الحريري تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان وعلاجها منه

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية ميريت الحريري، ابنة الفنان المصري الراحل عمر الحريري، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

ميريت، قالت خلال لقائها ببرنامج "شارع النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها أصيبت بمرض السرطان وأنها عولجت منه، مؤكدة أنها أخفت إصابتها بالسرطان عن أولادها في البداية، وحتى قبيل خضوعها لعملية جراحية، واعتبرت المرض هدية وابتلاء من الله.

وشرحت كيف سعت لتجنب الاكتئاب الناجم عن المرض، أثناء فترة تلقيها العلاج "الكيماوي"، الذي كانت له آثار جانبية تستمر ثلاثة أيام، كانت تعود بعدها لورشة تتعلم فيها التمثيل، أما السبب الآخر لتعلمها التمثيل، فهو برنامج كانت بصدد تقديمه، تمثل فيه مشهدا بطريقة خاطئة مرة وبطريقة صحيحة مرة أخرى، وتناقش المشهد مع صاحبه، فكان يجب أن تتعلم التمثيل.

كما روت كيف أن والدها كان قد أصيب بالسرطان دون أن يدري وأنه عولج منه دون أن يكتشف أنه يعالج من مرض السرطان، وإنها أخفت عنه حقيقة مرضه حتى لا يتأثر في سنه الكبيرة.

ميريت الحريري