شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هوامز تحقق حلم الطفولة وتلتحق بكلية الطب.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تسعى النجمة العالمية كاتى هولمز إلى للالتحاق بكلية الطب؟ هذا ما نشرته مجلة New Idea، حيث زعمت المجلة أن هولمز تسعى لتحقيق أحلام طفولتها وأن تصبح طبيبة.



كاتي هولمز

وأكدت المجلة أن الممثلة أرسلت طلبا إلى إحدى أعرق الكليات فى البلاد، جامعة كولومبيا، لدراسة الطب، وتم قبول هولمز من قبل جامعة كولومبيا قبل أن تصبح ممثلة لكنها قررت التخلي عنها والتركيز على التمثل.

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وأضافت أن كاتى قاتلت مع والدها عندما قررت أن تتخلي عن كلية الطب وتتجه لتجربة التمثيل، لذلك فإنها تريد أن تدرس الطب من أجل والدها الذى سيكون فخورا بها بعد هذه الخطوة.

وأوضحت المجلة بالتاكيد سيكون أى أب سعيد إذا درست ابنته الطب وأصبحت طبيبة، لكن هذا لن يحدث فى حالة هولمز على الإطلاق، حيث تواصل موقع gossipcop مع متحدث باسم هولمز والذى أكد أن القصة ليست صحيحة ومجرد شائعة.