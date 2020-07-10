شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع "شلق" ولسانها طويل فى مسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنان حنان مطاوع بشخصية جديدة ومختلفة فى مسلسل "إلا أنا" وحكاية "أمل حياتى" وهو الاسم المؤقت للحدوتة، ويتم تغييره الفترة الحالية، وتجسد حنان دور فتاة فقيرة تعيش فى حارة شعبية وتعشق المشاكل وطويلة اللسان وتتشاجر مع الكثير فى حى الجمالية التى تعيش فيه وتتوالى الأحداث حتى يحدث تغيير كامل فى مشوارها.

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

Advertisements

ومن ناحية أخرى تنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذى توقف وتم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران خاصة وأن هناك عدد من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى.