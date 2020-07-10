تراند اليوم : هنحارب الكورونا بالغسالة مع محمود حميدة – تفاصيل

بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد عن الشهور الثلاثة بسبب وباء كورونا، أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم الغسالة، وهو أول فيديو دعائي لفيلم منذ فترة التوقف.

وسوف يكون الإعلان حصريًا عبر صفحة نيوسنشري على تيك توك لمدة 24 ساعة، في سابقة تحدث للمرة الأولى لفيلم مصري.

الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.