نجوم “عروس بيروت” يستأنفون التصوير في اسطنبول، وهذه الممثلة تنضم الى الجزء الثاني

بعد أسابيع من توقف التصوير بسبب فيروس كورونا، عاد نجوم مسلسل “عروس بيروت” الى اسطنبول لإستكمال تصوير الجزء الثاني منه.

وتداول جمهور المسلسل بعض الصور لأبطال “عروس بيروت” ، حيث ضمت الصور كلّ من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، سامي ابو حمدان، ماري تيريز معلوف، جنيفر عازار، بالاضافة الى وجوه جديدة انضمت الى المسلسل بجزئه الثاني وهما رفيق علي أحمد وكارلا بطرس.

يجسد رفيق علي أحمد، دور وكيل “آدم” ضدّ عائلة آل ضاهر، والذي كانت تجمعه علاقة حب بالست ليلى قبل زواجها من فوزي ضاهر.

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ويأتي إنضمام رفيق علي أحمد إلى مسلسل “عروس بيروت ” بعد اعتذار الممثل فادي ابراهيم عن استكمال دوره.

وكان موقع “الخليج 365 قد توجه بسؤال الى الكاتب طارق سويد الذي يكتب الجزء الثاني من “عروس بيروت” وهو هل انتهى من كتابة الجزء التاني منه؟ وما هو الشي الذي سيختلف عن الجزء الاول معه؟

ردّ طارق “كلا لم انته من كتابة الجزء الثاني من “عروس بيروت” لأنه طويل والقصة موجودة والاحداث قوية جداً وأقوى من الجزء الأول والفضل للكتّاب الاتراك ولكن الذي سيختلف هو أسلوبي بطريقة صيغ الشخصيات وتعبيرها.

وكان نجوم مسلسل “عروس بيروت” قد عادوا الى بيروت على متن طائرة تابعة لخطوط الشرق الأوسط بعد اعلان الحكومة اللبنانية موافقتها على اجلاء الرعايا اللبنانين من انحاء العالم وذلك بسبب إغلاق المطارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا.