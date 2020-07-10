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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر الفنانين والمخرجين من التعامل مع دينا مراجيح وفتيات التيك توك والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، حتى لا يفقد الفن هويته، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.
وكان صناع مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، قد واجهوا هجوما كبيرا بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" فى مشهد من المسلسل، بدعوى منحهما فرصة للظهور فى أعمال فنية فى مقابل طابور من الموهوبين والدارسين والنقابيين لا يجدون مشهدا يجسدونه أمام الكاميرات .
عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر رواجا، لـ "مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها الآلاف بهدف مشاهدة فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير للسخرية فى أعين متابعيها.
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