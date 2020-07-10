شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر الفنانين والمخرجين من التعامل مع دينا مراجيح وفتيات التيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، المخرج إبرام نشأت من الاستعانة بفتاة التيك توك دينا مراجيح ‏فى فيلمه الجديد، مشيرًا فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إلى أن نقابة المهن التمثيلية تدرس عدم التعامل مع المخرج، وكذلك الفنانين ‏المنتمين لنقابة المهن التمثيلية، يرفضون الأعمال التى تشارك فيها مثل دينا مراجيح

وأكد الدكتور أشرف زكى أنه سيخاطب جميع شركات الإنتاج بعدم التعامل مع فتيات التيك توك مثل دينا مراجيح ومن على شاكلتها، ‏حتى لا يفقد الفن هويته، موضحًا أن نقابة المهن التمثيلية ستتخذ خلال اليومين المقبلين إجراءات مشددة لمواجهة هؤلاء.‏

وكان صناع مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، قد واجهوا هجوما كبيرا‎ ‎بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" فى مشهد من ‏المسلسل، ‏بدعوى منحهما فرصة للظهور فى أعمال فنية فى مقابل طابور من ‏الموهوبين والدارسين والنقابيين لا يجدون مشهدا ‏يجسدونه أمام الكاميرات .‏

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عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر ‏رواجا، لـ "مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها ‏الآلاف بهدف ‏مشاهدة فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير ‏للسخرية فى أعين متابعيها.‏