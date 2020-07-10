شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون توجه 3 أسئلة لزوجها توم هانكس فى عيد ميلاده.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمى توم هانكس، بمناسبة عيد ميلاده الـ64، التى تمر يوم 9 يوليو، ولكن احتفالها غلب عليه طابع خاص، فبدلًا من الاكتفاء بتهنئته بعام جديد فى حياته أو إطفاء شمع تورته عيد الميلاد، غلب الطابع الأنثوى عليها، ووجهت 4 أسئلة للتأكد من حبه لها وأنه سيظل يحبها إلى الأبد، وكان على توم هانكس أن يجاوب عليها.

نشرت ريتا ويلسون، صورة توم هانكس، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "عيد ميلاد سعيد توم هانكس.. نحن نحبك كثيرًا.. أنت مرساة لدينا.. كل يوم معك نعمة.. أعطنى إجابتك، املأ استمارة: "هل أنت لى إلى الأبد؟.. هل ستظل بحاجة لى؟.. هل ستظل تطعمنى عندما يصبح عمرى أربعة وستون.. (نعم!)".

ويتزامن، الخميس، مع عيد ميلاد النجم توم هانكس الـ 64، حيث يحتفل النجم العالمى بتلك المناسبة وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه حول العالم بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب فى السينما العالمية بفضل الأفلام الذى قام ببطولتها وشكلت له جماهيرية عريضة لا تزال تزيد بمرور الوقت.

ويشار إلى أن هذا العام يعد عامًا مختلفا لدى النجم العالمى توم هانكس، حيث يعتبر من أوئل النجوم الذين أصابهم فيروس كورونا، والتف العالم حوله واستطاع أن يتخلص من الفيرس بعدما أصابه هو وزوجته.

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ويبدو أن تجربة إصابة توم بالفيروس لازالت مسيطرة عليه، حيث صرح توم هانكس فى لقاء صحفى أمس أنه لا يحترم الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة الوجه، مشيرا إلى أنهم ليسوا على دراية بالتجربة، مضيفا أنه يستخدم منصته لحث الناس على القيام بدورهم والمساعدة فى وقف انتشار الفيروس ومواصلة تذكير العالم بأننا جميعًا فى هذا سويا.

وما زال هانكس متمسكا بالحديث حول فيروس كورونا حتى فى عيد ميلاده، لأن الفيروس يؤثر عليه حتى بعد التعافى، حيث اعترف النجم أنه يشعر بخيبة أمل لأن فيلمه الجديد Greyhound لن يحصل على إصدار بالعرض.

ويحكى فيلم الحرب قصة الكابتن إيرنى كراوس وهو يشرع فى مهمته الأولى فى زمن الحرب ويقود مجموعة تدافع عن سفينة تجارية خلال معركة الأطلسى فى عام 1942، يلعب هانكس دور البطولة فى الفيلم باسم Ernie.

وكان قد كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم توم هانكس Greyhound، حيث قررت منصة قنوات Apple TV +، والتى قامت بشراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد Greyhound، بطولة النجم العالمى توم هانكس، من شركة سونى عرضه غدا 10 يوليو .