شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عبد المنعم مدبولى تجرى معه حوارا صحفيا وتسأله عن الريحانى والان مع تفاصيل الخبر
وأجاب عبد المنعم مدبولى: بعض زمايلى طبعا متأثرين بالريحانى لكن أنا يمكن المستمعين ميصدقوش إنى مشفتش الريحانى غير مرة واحدة فى حياتى، كانت بمسرحية الدلوعة ومشفتش أى مسرحية تانية غيرها لنجيب الريحانى.
وأضاف: "مش بس الريحانى حتى على الكسار كل اللى اتفرجت عليه ليه يمكن نص ساعة كان فى مسرح الأزبكية، لكن وقت الريحانى ما كان موجود كان الأكثر بيقلدوا يوسف وهبى أو الريحانى وفيه من زمايلى كتير جدًا اللى تأثر بنجيب الريحانى لكن أنا خريج معهد التمثيل.
لتسأله زوجته مرة أخرى؛ مين من زمايلك تأثر بيه؟ ليجيبها: زميلى الأستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس يمكن أكتر واحد التصق بالريحانى، والريحانى أخرج له، وفؤاد مثل كتير جدا روايات الريحانى ودرسه وشربه تمام جدًا، أعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللى دارسين نجيب الريحانى".
جدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى توفى فى مثل هذا اليوم عام 2006 متأثرًا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.
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