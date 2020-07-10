شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عبد المنعم مدبولى تجرى معه حوارا صحفيا وتسأله عن الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدى الكبير عبد المنعم مدبولى، وفى تسجيل نادر له مع ‏زوجته خلال حوار جمع بينهما سجله الصحفى الراحل يوسف خليفة فى الثمانينيات لفكرة بعنوان ‏‏"الزوجة تسأل والزوج يجيب‎.”‎‏ قامت حرم عبد المنعم مدبولى كما يحب مدبولى أن يطلق عليها ‏هذا اللقب بسؤاله؛ يقال إن جيلكم تأثر جدًا بمدرسة الريحانى.. رأيك أيه فى الكلام ده؟

وأجاب عبد المنعم مدبولى: بعض زمايلى طبعا متأثرين بالريحانى لكن أنا يمكن المستمعين ‏ميصدقوش إنى مشفتش الريحانى غير مرة واحدة فى حياتى، كانت بمسرحية الدلوعة ومشفتش ‏أى مسرحية تانية غيرها لنجيب الريحانى.‏

وأضاف: "مش بس الريحانى حتى على الكسار كل اللى اتفرجت عليه ليه يمكن نص ساعة كان ‏فى مسرح الأزبكية، لكن وقت الريحانى ما كان موجود كان الأكثر بيقلدوا يوسف وهبى أو ‏الريحانى وفيه من زمايلى كتير جدًا اللى تأثر بنجيب الريحانى لكن أنا خريج معهد التمثيل‎.‎

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لتسأله زوجته مرة أخرى؛ مين من زمايلك تأثر بيه؟ ليجيبها: زميلى الأستاذ الكبير الفنان فؤاد ‏المهندس يمكن أكتر واحد التصق بالريحانى، والريحانى أخرج له، وفؤاد مثل كتير جدا روايات ‏الريحانى ودرسه وشربه تمام جدًا، أعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللى دارسين نجيب ‏الريحانى"‏‎.‎

جدير بالذكر أن الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى توفى فى مثل هذا اليوم عام 2006 متأثرًا ‏بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عامًا.‏