شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تتفقد مسرح ساحة الهناجر للفنون ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع ‏شئون الإنتاج الثقافى، مساء اليوم، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار ‏الأوبرا المصرية، الذى تم إنشاؤه فى الهواء الطلق، ومن المقرر انطلاق ‏فعالياته يوم الأحد المقبل ١٢ يوليو الجارى. ‏

وقد أشادت وزيرة الثقافة بما تم تنفيذه من كل الإجراءات الإحترازية من ‏خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات ‏للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد ‏المسموح بين مقاعد الجمهور .‏

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا استأنفت اليوم ‏الخميس نشاطها الفنى ببرنامج كبير يضم نخبة من المطربين والفرق ‏الموسيقية، كما استأنف المجلس الأعلى للثقافة نشاطه بإقامة ندوات ثقافية، ‏وبدأ السيرك استئناف نشاطه منذ ٤ أيام‎.‎

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وتابعت: استطعنا أن نحقق ٣ مسارح مكشوفة لتقديم العروض الفنية عليها ‏فى ظل جائحة كورونا، ووفرنا إجراءات الوقاية والتعقيم كما شاهدتم، ‏والسماح للجمهور بالحضور بنسبة ٢٥٪ للحفاظ على التباعد الاجتماعى.‏

وشهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25 ‏‎%‎‏ من الطاقة ‏الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، ‏كما وضعت بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين ‏بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا على خلق ‏مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض ‏والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم ‏الحفل .‏