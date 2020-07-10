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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تتفقد مسرح ساحة الهناجر للفنون والان مع تفاصيل الخبر
وقد أشادت وزيرة الثقافة بما تم تنفيذه من كل الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور .
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا استأنفت اليوم الخميس نشاطها الفنى ببرنامج كبير يضم نخبة من المطربين والفرق الموسيقية، كما استأنف المجلس الأعلى للثقافة نشاطه بإقامة ندوات ثقافية، وبدأ السيرك استئناف نشاطه منذ ٤ أيام.
وتابعت: استطعنا أن نحقق ٣ مسارح مكشوفة لتقديم العروض الفنية عليها فى ظل جائحة كورونا، ووفرنا إجراءات الوقاية والتعقيم كما شاهدتم، والسماح للجمهور بالحضور بنسبة ٢٥٪ للحفاظ على التباعد الاجتماعى.
وشهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، كما وضعت بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل .
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