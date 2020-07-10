فن ومشاهير

وزير الثقافة تتفقد مسرح ساحة الهناجر للفنون ‏

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تتفقد مسرح ساحة الهناجر للفنون ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع ‏شئون الإنتاج الثقافى، مساء اليوم، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار ‏الأوبرا المصرية، الذى تم إنشاؤه فى الهواء الطلق، ومن المقرر انطلاق ‏فعالياته يوم الأحد المقبل ١٢ يوليو الجارى. ‏

 

وقد أشادت وزيرة الثقافة بما تم تنفيذه من كل الإجراءات الإحترازية من ‏خطر المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات ‏للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد ‏المسموح بين مقاعد الجمهور .‏

 

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الأوبرا استأنفت اليوم ‏الخميس نشاطها الفنى ببرنامج كبير يضم نخبة من المطربين والفرق ‏الموسيقية، كما استأنف المجلس الأعلى للثقافة نشاطه بإقامة ندوات ثقافية، ‏وبدأ السيرك استئناف نشاطه منذ ٤ أيام‎.‎

‎ ‎

وتابعت: استطعنا أن نحقق ٣ مسارح مكشوفة لتقديم العروض الفنية عليها ‏فى ظل جائحة كورونا، ووفرنا إجراءات الوقاية والتعقيم كما شاهدتم، ‏والسماح للجمهور بالحضور بنسبة ٢٥٪ للحفاظ على التباعد الاجتماعى.‏

 

وشهدت دار الأوبرا المصرية منذ قليل، استقبال 25 ‏‎%‎‏ من الطاقة ‏الاستيعابية للمسارح قبل انطلاق أولى حفلاتها بعد استئناف النشاط الفني، ‏كما وضعت بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين ‏بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا على خلق ‏مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض ‏والإلتزام، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم ‏الحفل .‏

 

0ed0c8ab-8a3c-4711-86be-69875a787b74

 

 

2e27e92b-b3c8-4ff6-ada4-b51806545ad6

 

 

Advertisements
6f7d3a64-26ca-4397-973f-5324f9ba984c

 

 

07ff4018-0827-450b-ac68-5569a1da3642

 

 

8dfa9aa7-cab6-4a81-9a9a-7d36e2108a81

 

 

982fd61e-9f42-4126-8151-23462c17801f

 

 

a34d71c3-2908-4a0a-bdb2-88512ca343e7

 

 

 

bac5d3f7-5fd5-466e-9467-927d1a816fa4

 

 

eba989d5-fd01-4533-9112-8f888583e79f

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة تتفقد مسرح ساحة الهناجر للفنون ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا