شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بتخطى كليب "الحب والسلام" 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة أصالة نصرى، مع جمهورها بنجاح كليب أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، التى تجاوزت عدد مشاهداتها 2 مليون مشاهدة منذ حوالى أسبوع.

وقالت أصالة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: "أغنية الحب والسلام تتخطى الـ2 مليون مشاهدة على اليوتيوب".

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فبمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد فى خلال ساعتين فقط، ثم تجاوز عدد المشاهدات 700 ألف مشاهدة بعد أكثر من 12 ساعة.

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واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

وكانت النجمة السورية أصالة، وجهت رسالة، قبيل طرح أغنيتها الجديد "الحب والسلام" برسالة عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، قائلة: "عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادى غنّيته منّ جوّا روحى وقلّبي".