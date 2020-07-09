شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف حقيقة رفضه دور "علوان البكرى" في مسلسل ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان نبيل الحلفاوى، حقيقة رفضه إكمال دور "علوان البكرى" في مسلسل ذئاب الجبل، الذى جسده باحترافية كبيرة الفنان عبد الله غيث، موضحًا أنه عرض عليه فى بادئ الأمر قبل التصوير ولكنه رفض منذ البداية.

وكتب نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "لا أسرار.. قبل التصوير.. المخرج عرض علي العمل واعتذرت.. سألني هل أنصحه بالاعتذار قلت لا.. سوف ينجح جماهيرياً.. رحل العزيز قابيل..عرض علي الدور لكني لم أحتمل تصور عمرو ابن صلاح وهو يقول هذا كان دور أبى".

وأضاف: "قام بالدور القدير عبد الله غيث..رحل قبل إنهائه بقليل ما سمح بالتصرف ولم يعرض الدور على أحد".

Advertisements

جاء ذلك ردًا على أحد المغردين عبر حسابه بموقع تويتر، عن حقيقة رفضه دور علوان البكرى بعد وفاة كل من الفنان صلاح قابيل وعبد الله غيث دون إتمام العمل، حيث رفض من باب التشاؤم، وهم ما رفضه تمام، موضحًا أن تلك الرواية خاطئة.

يشار أن الفنان نبيل الحلفاوى يشارك ضمن فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على والذى تم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الجارى، حيث يشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع تأليف عبد الرحيم كمال