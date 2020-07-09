تراند اليوم : ممثلون يرفضون "المشاهد الساخنة" على خطى "يوسف الشريف"

قال السيناريست المصري، عمرو سمير عاطف، إن العديد من الممثلين يؤيدون موقف النجم يوسف الشريف، في رفضه عدم تجسيد مشاهد ساخنة في الأعمال التي يؤديها.

جاء ذلك في أعقاب الجدل الذي فجره الشريف مؤخرًا بعد قوله إنه يشترط عند التوقيع على عقد أي عمل فني يلعب بطولته وجود بند بعدم تضمينه مشاهد ساخنة.

وقال عاطف خلال لقاء عبر "سكايب" مع قناة "المحور"، إن يوسف الشريف لا يشترط عدم "ملامسة النساء"، وإنه في تصريحاته لم يقل هذا الكلام بل قال إنه يرفض المشاهد الساخنة.

وأضاف أن الشريف ليس الوحيد الذي يرفض تقديم المشاهد الساخنة، بل هناك عدد كبير من الفنانين الذين يشاطرونه الرأي.

ووجه أسئلة للجمهور، قائلاً: "مش بنتكلم عن دا صح أو غلط، لكن دا مش رأي يوسف بس، هل حد شاف مشاهد ساخنة لهنيدي أو أشرف عبد الباقي أو كريم عبد العزيز؟ مفيش حد فيهم بيعمل المشاهد دي، الناس بالغت في رد الفعل وهو مقالش الحاجة اللي بينتقدوه عليها".

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وكان الشريف صرح في مقابلة تليفزيونية مؤخرًا: "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

وتابع: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".



