فيديو .. سميرة سعيد تطرح كليب جرالك ايه

طرحت النجمة سميرة سعيد أحدث كليبات أغنيها، والتي تحمل اسم جرالك ايه، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب جرالك ايه من إخراج نضال هاني، والأغنية من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والأغنية ضمن ألبوم عايزة أعيش. Advertisements يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت سابقًا ألبوم بعنوان عايزة أعيش، وضم الألبوم على 12 أغنية، ومن بينهم: هوا هوا، انسانة مسئولة، ما اضمنش نفسي، احتمال وارد، يا لطيف، ايوة اتغيرت، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. سابقًا ألبوم بعنوان، وضم الألبوم على 12 أغنية، ومن بينهم: هوا هوا، انسانة مسئولة، ما اضمنش نفسي، احتمال وارد، يا لطيف، ايوة اتغيرت، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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