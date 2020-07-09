تشارك الفنانة اللبنانية رزان مغربي، في فيلم "صابر وراضي" مع الفنان أحمد آدم، لتقدم دور البطولة النسائية بعد غيابها عن السينما لمدة 10سنوات والعمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد.
وتجسد رزان مغربي، خلال أحداث العمل دور جديد لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل".
وتدور أحداث العمل، في إطار كوميدي يبعث بالأمل و الطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.
وانطلق تصوير الفيلم في أول الأسبوع بمدينة الإنتاج
فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط"
وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم الفترة الماضية لعرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير فى انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن رزان مغربي، حققت نجاحا كبيرا في رمضان الماضي ببرنامج "اغلب السقا" الذي تميزت فيه بخفة ظلها وسرعة البديهة والأزياء التى كانت ترتديها على مدار حلقات البرنامج.
واعتمد "اغلب السقا" على المسابقات والمنافسات الرياضية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة كان يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بـعد غياب 10 سنوات .. رزان مغربي تعود للسينما من خلال "صابر وراضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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