5 سنوات على رحيل لورانس العرب عمر الشريف

تمر اليوم خمس سنوات على رحيل الفنان المصرى العالمى عمر الشريف جان السينما المصرية فى عصرها الذهبى. والذى اختطفته السينما العالمية فى منتصف ستينيات القرن الماضى.

ظهر عمر الشريف على الساحة السينمائية عام 1953 حينما شارك فاتن حمامة بطولة فيلم صراع فى الوادى، وحقق الفيلم نجاحًا هائلاً وأصبح عمر الشريف من نجوم الصف الأول بسبب موهبته ووسامته، وقام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة حتى منتصف الستينيات منها: أيامنا

الحلوة، غلطة حبيبى، موعد مع المجهول، حبى الوحيد، إحنا التلامذة، وأبدع للغاية فى أفلام بداية ونهاية، وفى بيتنا رجل، وصراع فى النيل، وغرام الأسياد، كما تألق فى أفلام لوعة الحب، وغرام الأسياد، والمماليك، ولا ننسى دوره الرومانسى فى الفيلم الرائع نهر الحب.

فى النصف الثانى من الستينيات اتجه إلى هوليوود ليصبح فنانا عالميا بالفعل، وقام ببطولة

العديد من الأفلام مع نجمات العالم ومن أشهر أفلامه العالمية، دكتور زيفاجو ولورانس العرب.

ظل عمر الشريف مرتبطا بمصر وعاد للسينما المصرية عام 1983 حينما قام ببطولة فيلم أيوب، كما قام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة بعد ذلك وهى أفلام ضحك ولعب وجد وحب، الأراجوز، المواطن مصرى، وأخيرًا حسن ومرقص مع عادل إمام.

وآخر عمل فنى شارك فيه كان مسلسل حنان وحنين، كما كان للراحل دور كبير فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى لعدة سنوات، وشاء القدر أن يعيش ويموت وحيدًا فى إحدى المصحات بحلوان يوم 10 يوليو 2015.