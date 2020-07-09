أخبار عن انفصال ياسمين صبري وأبوهشيمة ومقربون يوضحون الحقيقة

ترددت بعض الأخبار حول انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة قبل انتهاء الشهر الثالث من زواجهما.
وحققت هذه الأخبار انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل أرجاء الوسط الفني، خاصة أن ياسمين صبري تحظى باهتمام كبير من النشطاء، وقال مصدر مقرب من ياسمين صبري أنه لا صحة لهذه الأخبار وأنها مجرد شائعات غريبة، حيث أن ياسمين تتواجد حالياً بمنطقة الساحل الشمالي برفقة زوجها أحمد أبوهشيمة لقضاء عطلتهما الصيفية.
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وأضاف المصدر أن علاقتهما يتخللها الهدوء والاستقرار، وأنه لم يحدث حتى مجرد خلاف بسيط بينهما، لذلك فمن أخرج هذه الشائعة هو شخص يحاول إثارة الجدل فقط.
يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت في سباق رمضان الماضي بمسلسل «فرصة تانية» الذي كان من بطولة أحمد مجدي ومحمود البزاوي وهبة مجدي.
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