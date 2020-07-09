بالفيديو.. لقاء الخميسي تتغزل في زوجها بكلمات رومانسية

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، فيديو جديداً برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

واحتوى الفيديو على عدد من الصور التي تشكل ذكرياتهما معاً، وكتبت معلقة على الفيديو: «لو اقولك إني بحبك الحب شوية عليك عدينا حاجات صعبة كتير في حياتنا زعلنا وفرحنا.. قصرنا ونجحنا.. تعبنا وارتحنا واتعلمنا كتير».

وأكملت لقاء «الحقيقة الوحيدة طول الطريق إن انت أنا.. إنت اللي فات.. ودلوقتي وبكره.. إنت الحُب»

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «سكر زيادة»، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم.



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شاهدي الفيديو :